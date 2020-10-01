Судак, Крым, 1 октября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. На молодёжном форуме «Таврида» выступил лётчик-космонавт Михаил Корниенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 1 октября в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба «Тавриды» Встреча с Михаилом Корниенко

Корниенко посетил творческую антишколу региональной привлекательности и арт-академию. Он также провёл TED-чат с участниками форума, на котором рассказал о том, верит ли он в существование инопланетных цивилизаций, чем отличаются первый и второй полет, а также о том, насколько принимать душ на орбите.

Михаил отметил, что он пришел в профессию не сразу — его путь был довольно тернистым. Но стать космонавтом хотел всегда: его отец Борис Григорьевич Корниенко служил в группе поиска и спасения космонавтов.

Когда астронавт приземлялся с Международной космической станции в первый раз, его встречали ребята с базы в Южно-Уральске, где служил папа Михаила. Отвечая на вопрос участников встречи о разнице между ощущениями во время первого и второго полета, Михаил отметил, что в 2010 году больше всего боялся совершить какую-либо ошибку и подвести команду: «В первый раз я боялся сделать работу не так, потому что мы летели вдвоем с Сашей Скворцовым и оба были без опыта полета, а это довольно тяжелый груз. Еще с нами летела девушка — Трейси Колдвилл, до этого она летала один раз на американском шаттле — ну, тоже, считай, ничего. Когда прилетели на станцию, там уже все сами. Прислали радиограмму — выполняй. Трясешься, как бы что-то не сделать не так — не запороть эксперимент, стыковку. Это же все страшно дорого. Вот в первом полете это все и нарабатывается. Второй полет с психологической точки зрения прошел легче».

Рассказывая о гигиене на Международной космической станции, Михаил признал, что это один из самых непростых пунктов в расписании. По словам летчика, через некоторое время на орбите ему начали сниться сны о бассейне. Особенно сложно приходится девушкам: на обычное мытье головы у них уходит не менее полутора часов, и каждый раз это крайне энергозатратная процедура.

Участники встречи поинтересовались у космонавта, правда ли, что у всех космонавтов безупречное здоровье, на что спикер ответил, что космические врачи всегда говорят, что нет полностью здоровых людей, есть «недообследованные». Но, безусловно, необходимо держать себя в форме. Тем более учитывая то, что между поступлением Михаила в отряд космонавтов и его первым полетом прошло 12 лет.

Напомним, ранее на «Тавриде» прошёл мастер-класс «Как работать с комиксами и не сойти с ума». Спикером на нём выступил глава Центра рисованных историй и изображений Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин.