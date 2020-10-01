Элиста, 1 октября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Более подробной информации о жертвах COVID-19 нет. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 73 жителя Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло почти 6,6 тыс. человек (2,4% от численности населения).