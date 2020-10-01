Москва, 1 октября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Вопрос о том, чтобы перевести высшие учебные заведения в России на дистанционный формат, в настоящее время не рассматривается. Таких планов по общему переводу вузов на «дистант» у Министерства науки и высшего образования РФ нет. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

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"Российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме, — отметили в пресс-службе министерства. — В Минобрнауки в настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения».

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В ведомстве подчеркнули, что отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку в университетах на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что в России на сегодняшний день невозможно перевести все школы полностью на дистанционное обучение. В свою очередь, в Минпросвещения РФ сообщили, что не планируют переводить российские школы на дистанционный формат образования.