Копенгаген, 1 октября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Энергетическое агентство Дании (DEA) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом 1 октября говорится в сообщении DEA.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Разрешение было выдано на основании ряда условий, которые должны обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода, сообщили в агентстве.

При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019 года, сохраняются в части эксплуатации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, отклонившего иск против действий норм Газовой директивы ЕС в отношении СП-2.

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