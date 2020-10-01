Кострома, 1 октября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В Костромской области людям пожилого возраста рекомендовали уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на власти Костромской области

Костромская пенсионерка

На встрече с представителями средств массовой информации замгубернатора региона Ольга Еремина отметила, что на данный момент речь идет о просьбе к пенсионерам, но не исключила и дальнейшего развития событий.

«Гражданам старшей возрастной группы рекомендовано обеспечить режим самоизоляции, ограничить контакты с друзьями и родственниками и выходы в общественные места. Пока мера носит рекомендательный характер, но при неблагоприятном развитии ситуации мы внесем изменения в нормативно правовую базу с тем, чтобы это стало требованием», — заявила заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

По словам чиновников ситуация с распространением коронавируса в Костромской области развивается «быстро и стремительно». Больше всего костромичей, госпитализированных в больницы с диагнозом COVID-19 и находящихся в реанимациях, относятся к старшей возрастной группе. Многие из них страдают тяжёлыми хроническими заболеваниями, способными усложнить лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM областные власти обратились к ретейлерам с предложением об организации обслуживания пенсионеров в утренние часы и через отдельные кассы. Интересно, что в начале пандемии чиновники стимулировали пенсионеров оставаться дома другими способами. Во время апрельского карантина в Костромской области аннулировали действие льготных карт в общественном транспорте.