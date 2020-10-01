Москва, 1 октября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. За третий квартал цена на нефть марки Brent подорожала на 0,74%, до $41,98. В сентябре нефть подешевела на 7,91%, до $41,98, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Цена три месяца консолидировалась в ценовом диапазоне семи долларов. Под давление невнятной рынок попал в начале сентября на фоне второй волны коронавируса во всем мире.

Трейдеры стали избавляться от длинных позиций опасаясь за увеличение мировых запасов нефти и снижения спроса на нефть и нефтепродукты из-за ужесточение ограничительных мер.

ОПЕК+ мониторит ситуацию на рынке, изучает обстановку с коронавирусом в мире. Им нужно отслеживать ситуацию, чтобы своевременно отреагировать на проблему и своевременно принять решение по сокращению добычи нефти, чтобы цена повторно не обвалилась до уровней марта.

Несмотря на то, что вакцина от коронавируса создана, пройдет не меньше 6 месяцев, когда она дойдет до большинства потребителей.

Благодаря созданной вакцине, хорошей экономической статистике в Китае, а также скорого принятия пакета стимулирующих мер в США есть все основания на октябрь рассматривать повышение котировок до $47 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Возврат нефти Brent к $39 не исключён — эксперт