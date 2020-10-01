Балашовский район, Саратовская область, 1 октября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Балашовском районе Саратовской области произошла вспышка новой коронавирусной инфекции в доме престарелых. Об этом 1 октября сообщила первый заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

»В балашовском интернате выявлен групповой очаг среди персонала и опекаемых. Проводится эпидемиологическое расследование, итоговые цифры по заболевшим мы получим после его окончания», — отметила Матвеева. Всего за истекшие сутки по области выявили 127 заболевших, из них в Саратове — 56 человек, в Балашовском районе — 17, в Энгельсском — 15.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове с 30 сентября приостановлена деятельность пансионата. На территории учреждения с круглосуточным пребыванием постояльцев проводилась прокурорская проверка совместно со специалистом регионального управления Роспотребнадзора, по результатам которой было выявлено несколько серьезных нарушений.

Читайте также: В Саратове пансионат закрыли из-за вспышки чесотки