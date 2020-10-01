Калуга, 1 октября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Владельцев калужского экопарка «Битосфера» оштрафовали за незаконное содержание краснокнижных животных и птиц, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Biosferapark.ru В калужском экопарке «Битосфера».

По заданию Генпрокуратуры РФ надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства калужским экопарком. Выяснилось, что занесённые в «Красную книгу» России чёрный гриф, орлан-белохвост, бородач, стервятник, розовые пеликаны, обыкновенные фламинго, орел-беркут и орел-могильник содержатся в без разрешения Росприроднадзора и держать их в неволе можно лишь в исключительных случаях. Обитателей зоопарка не тронут, если владелец оформит разрешительные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, экопарк «Биосфера» площадью около пяти гектаров расположен в калужском микрорайоне Правобережье. Посетители парка смогут увидеть более 50 видов животных и хищных птиц. В 2019 году экопарк посещали в среднем свыше шести тысяч человек в день. В 2020 году в экопарке установили грифятник высотой 10 метров.