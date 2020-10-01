Бишкек, 1 октября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали пятерых лидеров движения «Кырк уруу жети дубан» («Сорок племен и семь регионов») и 21 их сторонника за призывы к насильственному захвату власти, передает пресс-служба МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Правоохранители Киргизии

Поводом для задержания стало распространяемое в интернете видео, на котором они проводят собрание, во время которого обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к свержению власти в стране.

В министерстве внутренних дел Киргизии отмечают, что при проведении наркологической экспертизы выяснилось, что 20 из них в момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения.

Также стало известно, что три из пяти руководителей «Кырк уруу жети дубан» ранее были неоднократно судимы за хранение наркотиков, за контрабанду, за хулиганство, за кражу, за грабеж и за изнасилование.

Лидеров движения водворили в изолятор временного содержания. В отношении них начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» Уголовного кодекса.