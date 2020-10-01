Москва, 1 октября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Члены правительства России должны внимательно относиться к своим выступлениям. Об этом 1 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин потребовал избегать двусмысленности в высказываниях и внимательно относиться к своим публичным заявлениям.

«На каждом из нас — серьёзная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами», — сказал участникам заседания глава правительства.

Он отметил, что слова могут повлиять на котировки и инвестиционные решения и нанести ущерб экономике.

«Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе», — обратился премьер-министр.