Ярославль, 1 октября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Руководитель одного из подразделений УМВД России по Ярославской области подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области

В отношении высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан.

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2012 по 2013 год подозреваемый, занимающий на тот момент должность начальника тыла УМВД России по Ярославской области подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения. Действиями подозреваемого причинен ущерб на сумму более 51 миллиона рублей», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 28 сентября по приговору Кировского районного суда осужден бывший начальник отдела капстроительства областного УМВД. Евгения Терехова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток. Источник ИА REGNUMв правоохранительных органах не исключил, что новое задержание связано со свидетельскими показаниями уже осужденного полицейского. В областном управлении внутренних дел объявили о начале служебной проверки.

«В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности», — отметили в пресс-службе областного УМВД.

Следствие решает вопрос об избрании задержанному полицейскому меры пресечения. Ходатайство в районный суд пока не поступало.