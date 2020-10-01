Краснодар, 1 октября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Сохранение действия программы кешбэка за туры по России позволит сохранить поток туристов в Краснодарский край не только в высокий сезон, но и до конца года. Об этом заявил журналистам 1 октября губернатора Вениамин Кондратьев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гостиница и кафе в Тамани. Краснодарский край

«Курортный сезон на Кубани длится круглый год, поэтому решение продлить программу кешбэка для нашего региона особенно важно. Заполняемость отелей на сегодняшний день высокая. На побережье Черного моря заполнено 70% номерного фонда, на Азовском — более 66%. Мы рассчитываем, что, в том числе за счет программы кэшбека, поток туристов до конца года будет высоким», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

С начала 2020 года Краснодарский край посетили более 9,5 млн туристов — и это при том, что в течение двух месяцев из-за COVID-19 край гостей не принимал, а постепенный запуск санаторно-курортной отрасли начался лишь с 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что программа кешбэка за туры по России продлена до 10 января 2021 года, максимальный размер возврата за поездку увеличен до 20 тысяч рублей.