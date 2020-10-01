Москва, 1 октября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Российские регионы получат субсидии объёмом не менее 500 млрд рублей на развитие первичной медицины. Об этом 1 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Подписано постановление, определяющее правило предоставления субсидий регионам из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи», — сказал он.

По его словам, за пять лет на эти цели будет выделено не менее 500 млрд рублей, в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей.

Кроме работ по обновлению, строительству и переоснащению ФАПов и поликлиник, средства пойдут на обеспечение автотранспортом фельдшеров и амбулаторий.