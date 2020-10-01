Барнаул, 1 октября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. На Алтае продолжают удивлять и природа, и браконьеры: сайт «КП» со ссылкой на слова заместителя регионального министра природных ресурсов Максима Катернюка, накануне, 30 сентября, сообщил, о крокодиле, попавшегося прошлой осенью на рыбацкие снасти в притоке Чарыша (Усть-Калманский район Алтайского края).

Минприроды Алтайского края Крокодил, которого поймали в Усть-Калманском районе Алтайского края осенью 2019 года

Чиновник пояснил, что на нарушителя, наткнулись инспекторы во время рейда: в тот момент мужчина уже разделывал необычную добычу. Браконьер признался, что когда ночью привлекал рыбу при помощи фонаря, думал, что передним плывут таймень или щука, а это оказался «крокодил в состоянии анабиоза».

«Мы этот случай тогда даже не афишировали — слишком уж экзотический, как так — крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было», — заверил Максим Катернюк. Он не исключает, что тропическое животное оказалась в алтайской реке по неосторожности его хозяев, которые, скорее всего, взяли хищника с собой на рыбалку, а он убежал.

«Когда осенью температура начинала подать, рептилия уже впала в анабиоз и неминуемо бы погибла от мороза. Так что шансов на счастливый конец у крокодила не было», — считает Катернюк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, казусы с алтайской фауной встречались и ранее. К примеру лето 2017 г. жителям региона запомнилось не только тропическим климатом, но и обилием тропических насекомых, не весть как прижившихся в сибирском регионе.

К примеру, в Бийске тогда обнаружили тигрового комара (aedes albopictus), который переносит энцефалит, гепатит, лихорадку Денге и вирус Зика, а Барнаул пережил нашествие богомолов. Рубцовске был замечен один из самых опасных ядовитых членистоногих — тропический паук Сак. А в мае 2017 года в Алтайском крае наблюдалось нашествие тарантулов.