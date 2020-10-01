Москва, 1 октября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Приоритетами проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период является исполнение социальных обязательств и восстановление экономики страны. Об этом 1 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин напомнил, что 30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета.

По словам главы правительства — федеральный бюджет — это основной финансовый документ страны, работа над которым велась в постоянном контакте.

«Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остаётся выполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль бюджетных денег должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом», — сказал премьер-министр.