Киев, 1 октября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают решение президента страны Владимира Зеленского учредить новый праздник — день территориальной обороны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Напомним, что согласно указу Зеленского, день территориальной обороны будет праздноваться в первое воскресенье октября (как и день учителя). В тексте документа говорится, что такой день введен, «учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины».

«Чем больше зрелищ от «зелёных», тем крепче наша оборона… Спасибо нашему горячо любимому народом президенту Владимиру Зеленскому, что ввел новый праздник», — иронизирует по этому поводу политолог Андрей Мишин.

Эксперт также отмечает, что, по сути, «день территориальной обороны» вполне можно назвать «днем сепаратиста».

Напомним, что весной 2014 года в областях Украины начали формировать батальоны территориальной обороны, которые, по сути, были частными военными формированиями, подчинявшимися региональным лидерам. Позже у центральной власти было много проблем, связанных с тем, чтобы перевести эти формирования под управление Киева, а лишние — расформировать.