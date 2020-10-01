Москва, 1 октября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Российские железные дороги планируют завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург к 2027 году. Об этом 1 октября сообщил глава РЖД Олег Белозёров в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Сейчас, по словам руководителя железнодорожной компании, идут работы по проектированию дороги, решается вопрос о поэтапной реализации проекта.

Он рассказал, что инвестиции в проект оцениваются в 1,6−1,7 трлн рублей, а ожидаемый эффект — 8 трлн рублей.