Киев, 1 октября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Украинцы в настоящий момент массово переходят на просмотр российских телеканалов через спутник, сообщил 1 октября украинский журналист и политический эксперт Игорь Гужва.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Гужва отмечает три главные причины такого явления — переход на цифровое телевидение и отключение аналога (при этом для просмотра «цифры» нужно покупать специальный тюнер); во многих отдаленных районах и горной местности цифровой сигнал вообще не ловит, а кабельного телевидения там нет; крупнейшие украинские каналы закодировали свой сигнал через спутник, и их теперь можно смотреть только платно.

«То есть украинцы переходят на спутниковое ТВ, а там подсаживаются на российское телевидение. Причем это массовое явление даже на Западной Украине, где самые большие проблемы с цифровым покрытием», — отмечает журналист.

Он прогнозирует, что нынешние власти попытаются сбить этот тренд привычными репрессивными методами — возможно, даже введя ответственность за просмотр российского ТВ. Гужва подчеркивает, что такие разговоры время от времени ходят в украинском политикуме.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что даже если официальные решения будут приняты, в реальности это вряд ли на что-то сильно повлияет — «так как у государства нет такого репрессивного аппарата, чтобы внедрял и контролировал выполнение подобных норм».

ИА REGNUM напоминает, что еще при президенте Порошенко на Украине на законодательном уровне был принят ряд решений, запрещающих показ российских телеканалов на территории страны.