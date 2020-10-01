Вологда, 1 октября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Депутаты Вологодского заксобрания выступили за продление в России единого налога на вменённый доход (ЕНВД) до 1 января 2024 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии.

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Вид налога, от которого решено отказаться с 2021 году, в Вологодской области используют 18 тысяч предпринимателей.

«В условиях пандемии коронавируса, когда бизнес испытывает сложности, стоит перенести срок отмены ЕНВД на более поздний, — заявил по этому поводу председатель законодательного собрания Андрей Луценко. — А параллельно поработать над развитием альтернативных налоговых режимов».

Законопроект, в котором предлагается продлить существование в России ЕНВД ещё на четыре года, подготовили и внесли в Государственную думу несколько сенаторов Совета Федерации, в том числе бывший мэр Череповца Елена Авдеева, ныне представляющая в Совфеде Вологодскую область.