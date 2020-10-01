Пенза, 1 октября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Из пензенского аэропорта в Санкт-Петербург авиакомпания «Ираэро» организовала со 2 октября по 30 ноября 2020 года пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба управления транспорта Пензенской области.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Авиарейсы по маршруту «Пенза — Санкт-Петербург — Пенза» будут осуществляться на воздушных судах Superjet 100 дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Так, вылет из Санкт-Петербурга в понедельник запланирован в 10:40, прилет — в 12:20. Обратный вылет из Пензы — в 13:10, прилет — в 14:50.

По пятницам: авиарейс из воздушной гавани в Санкт-Петербурге осуществят в 15:50, прилет в столицу Пензенской области — в 17:30. Вылет из Пензы планируется в 18:20, прилет в Санкт-Петербург — в 20:00. Время в городах совпадает с московским.

Пассажирские авиарейсы организованы в рамках федеральной программы субсидирования воздушных перевозок.

ИА REGNUM напоминает, в июне в Пензе были отменены несколько авиаперелетов до Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи.

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