Чита, 1 октября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Инициативу президента России Владимира Путина о полном запрете бесконтрольного вывоза необработанной древесины прокомментировал министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков. Чиновник, слова которого сегодня, 1 октября, цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, прежде всего, заявил, что Забайкалье было одним из тех регионов, который выходил с инициативой запретить экспорт необработанной древесины.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

«Мы в полном объёме поддерживаем данное решение. Первоочередной задачей считаем необходимость стимулирования глубокой переработки древесины на территории региона», — подчеркнул Сергей Немков.

По его словам, комплексная борьба с незаконным оборотом древесины на территории самого «лесного», Петровск-Забайкальского района уже позволила выявить 178 нарушений, возбудить 150 дел по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины и с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Данное решение поддержали и в соседний, Иркутской области.

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