Африн, Сирия, 1 октября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. На севере Сирии в городе Африн произошел взрыв, сообщает 1 октября телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По данным источников, взрыв произошел в центре города.

Информация о возможных пострадавших и все детали происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на северо-востоке Сирии был совершен двойной теракт. Взрывы прогремели в городе Расулайн, в результате пострадали более 20 человек.

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