Тюмень, 1 октября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Тюменка подозревается в истязании малолетних сыновей шести и двенадцати лет.

Tangs-hk.com Фемида

По версии следствия, 32-летняя жительница Тюмени у себя в квартире по улице Камчатской в прямом эфире в интернете избила старшего ребёнка, обматерила младшего.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»).

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, будет дана юридическая оценка работе органов опеки с данной семьёй.