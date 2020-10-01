Симферополь, 1 октября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Сергей Карпов отправлен в отставку с поста министра транспорта Республики Крым. Заявление Карпова подписал глава республики Сергей Аксёнов. Об этом он сам сообщил 1 октября на совещании по вопросам строительной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога в Крым

«Я согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича», — заявил Аксёнов.

Он добавил, что кандидатура на пост руководителя министерства транспорта республики будет согласована в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, глава Крыма отправил в отставку с поста министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова.