Магас, 1 октября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Ингушетии до конца 2020 года будут построены 12 школ. С вводом их в эксплуатацию число созданных ученических мест составит более 8000, сообщили в министерстве строительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Новые образовательные учреждения будут открыты сразу в нескольких населенных пунктах Ингушетии в рамках национальных проектов «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда».

Так, будет построено пять школ по 720 мест каждая в селениях Плиево и Средние Ачалуки, а также городах Карабулак и Назрань. В городах Малгобек и Магас будут открыты школы на 704 места каждая. В селении Яндаре построят две школы на 540 и 250 мест.

Самая большая школа будет открыта в Назрани — на 1600 учащихся. В ней проводится реконструкция. А по времени строительства самой долго строящейся школой, сданной в эксплуатацию, станет школа на 320 учащихся в городе Карабулаке.

Власти Ингушетии рассчитывают, что ввод в строй новых образовательных учреждений даст дополнительную уверенность в том, что учащимся не придется вновь учиться в три смены.

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