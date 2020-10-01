Барнаул, 1 октября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае с сегодняшнего дня, 1 октября, вступили в силу изменения в указ губернатора региона о мерах по предупреждению распространения коронавируса. Как следует из официального сообщения краевых властей, речь идёт о продлении режима самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

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Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 октября, за последние сутки произошло девять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 493 человека.

Тем не менее, власти региона сочли возможным переход на третий этап снятия карантинных ограничений. После заражения коронавирусом в больницу с двусторонним поражением лёгких попал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.