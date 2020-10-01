Ярославль, 1 октября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области объявило о двухрублевой скидке за проезд при его оплате бесконтактным способом банковской картой mastercard. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.

Yarregion.ru Бесконтактная оплата проезда

Объявлено, что скидка действует с 1 октября и до конца года в автобусах ПАТП-1, троллейбусах и трамваях «Яргорэлектротранса», но только при оплате с помощью указанной платежной системы. Вместо 28 рублей оплата за проезд должна составить 26 рублей. Однако, утром 1 октября стали появляться сообщения, что с пассажиров при оплате банковской картой указанной системы по-прежнему берут 28 рублей. Более того, с аккаунта АО «Яргорэлектротранс» в соцсетях опубликовали сообщение, что «информация по поводу скидки при оплате картой с 1 октября 2020 недостоверна».

Скрин сообщения АО ЯрГЭТ

Корреспондент ИА REGNUM обратился за разъяснениями в департамент транспорта Ярославской области. Там пояснили, что пассажиры действительно получают на руки 28-рублевый билет, но с их карты списывается 26 рублей. Что касается «Яргорэлектротранса», то данная структура была невовремя оповещена о двухрублевой скидке.

Vk.com сообщество «Подслушано в Ярославле» Билет, приобретенный в автобусе

Интересно, что сегодня ровно год с того момента, как в общественном транспорте Ярославля подорожал проезд. До 1 октября 2019 года он стоил не 28, а 26 рублей. При этом часть маршрутных автобусов и год спустя возит пассажиров за 26 рублей. Без каких-либо скидок.