В Ярославле началась новая путаница со стоимостью проезда
Ярославль, 1 октября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области объявило о двухрублевой скидке за проезд при его оплате бесконтактным способом банковской картой mastercard. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.
Объявлено, что скидка действует с 1 октября и до конца года в автобусах ПАТП-1, троллейбусах и трамваях «Яргорэлектротранса», но только при оплате с помощью указанной платежной системы. Вместо 28 рублей оплата за проезд должна составить 26 рублей. Однако, утром 1 октября стали появляться сообщения, что с пассажиров при оплате банковской картой указанной системы по-прежнему берут 28 рублей. Более того, с аккаунта АО «Яргорэлектротранс» в соцсетях опубликовали сообщение, что «информация по поводу скидки при оплате картой с 1 октября 2020 недостоверна».
Корреспондент ИА REGNUM обратился за разъяснениями в департамент транспорта Ярославской области. Там пояснили, что пассажиры действительно получают на руки 28-рублевый билет, но с их карты списывается 26 рублей. Что касается «Яргорэлектротранса», то данная структура была невовремя оповещена о двухрублевой скидке.
Интересно, что сегодня ровно год с того момента, как в общественном транспорте Ярославля подорожал проезд. До 1 октября 2019 года он стоил не 28, а 26 рублей. При этом часть маршрутных автобусов и год спустя возит пассажиров за 26 рублей. Без каких-либо скидок.