Кострома, 1 октября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Костромскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

"Вакцина прошла в настоящее время все необходимые испытания. Имеет заключение Росздравнадзора, внесена в регистр лекарственных средств», — сказал о событии директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев.

42 дозы вакцины находятся на специальном складе аптечной базы области, для её хранения используют холодильное оборудование. В первую очередь прививки сделают врачам и медсёстрам, работающим с инфицированными пациентами в больницах. Кроме этого, вакцину получат доктора из группы риска, лечащие пациентов с признаками ОРВИ и пневмонией.

Вакцинация начнется на этой неделе и будет проходить в два этапа. Перед процедурой врачей обследуют, после этого им введут первый компонент вакцины и через 21 день — второй. К прививкам допустят людей не старше 60 лет, не имеющих хронических заболеваний и аллергии на составляющие вакцины. До конца 2020 года в регион поступит ещё 548 доз вакцины.