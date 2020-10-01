Тюмень, 1 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Тюменские врачи-эндоскописты из областной клинической больницы №2 извлекли канцелярскую кнопку из бронха 11-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Пресс-служба ОКБ№2 Тюмени Кнопка, извлечённая из бронха

Подросток из села Ярково мучился от кашля, причину которого установить было сложно. На рентгеновском снимке грудной клетки, который был сделан в медсанчасти села, врачи обнаружили инородный предмет. Мальчика отправили в областную клиническую больницу.

Когда в ОКБ №2 ему сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, в бронхе обнаружилась кнопка. Операция по её удалению эндоскопическим путём прошла 28 сентября 2020 года.

«Первым этапом эндоскописты аккуратно отделили ткани лёгкого от инородного тела. Все манипуляции проводились под рентген-контролем, чтобы следить за положением инородного тела. Врачи очень осторожно, практически не сдвинув с места, смогли перевернуть кнопку по оси бронха остриём вниз. После при помощи эндоскопических щипцов и ригидного бронхоскопа извлекли кнопку. С этой задачей специалисты справились мастерски — без единой царапины, несмотря на значительные размеры инородного тела», — сообщает пресс-служба медучреждения.

Сейчас юный пациент идёт на поправку.