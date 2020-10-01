Иркутск, 1 октября, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. За последние сутки, 30 сентября, количество жертв COVID-19 увеличилось ещё на четыре человека. Общее число летальных исходов в регионе достигло 322.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает сегодня, 1 октября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 276 человек, причём 108 добавились только за последние сутки. В инфекционных отделениях стационаров лечится 1125 человек (+24 за сутки). За весь период выздоровели 17 220 (+79).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о смерти ещё троих пациентов с COVID-19, в стационары были госпитализированы сразу 58 человек с коронавирусом.