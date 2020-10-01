Кострома, 1 октября, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Продолжительность здоровой и счастливой жизни в Костромской области составляет 46,6 года. Об этом со ссылкой на исследование, проведённое финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромской фермер, довольный жизнью

Показатель рассчитывали как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными болезнями, на долю тех, кто доволен жизнью. Первый показатель исследователи позаимствовали у Росстата, второй был определён по итогам опросов, проведённых университетом в последние три года.

Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни без болезней в Костромском регионе составляет 61,1 года, полностью или в основном своим существованием по утверждению статистиков довольны 76% костромичей, значение продолжительности счастливой жизни — 46,6 года.

В соседней Ярославской и Ивановской областях ситуация несколько иная — при том же проценте «удовлетворённых» средняя ожидаемая продолжительность жизни без болезней у ярославцев короче — 60,6 года, а ивановцев болезни начинают одолевать ещё раньше — после 57 лет. В итоге здоровой и счастливой жизнью в среднем ярославцы наслаждаются — 45,8 года, а ивановцы — лишь 43,4 года.

Длительность здоровой и счастливой жизни костромичей примерно равна среднему значению в России — 46 лет и 6 месяцев.