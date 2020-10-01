Рыбинск, Ярославская область, 1 октября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В историческом центре Рыбинска Ярославской области началось восстановление фасадов 26 зданий, разрисованных вандалами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Рыбинска. На данный момент работы ведутся на улице Крестовая и в Преображенском переулке.

Администрация Рыбинска Поврежденные фасады

Здания были обезображены в ночь с 18 на 19 сентября. Полиция установила предполагаемых виновников — это 24-летний рыбинец и пятеро жителей Ярославля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

"Глава Рыбинска встречался с владельцами пострадавших зданий, достигнуты договорённости по скорейшему проведению работ по восстановлению облика фасадов. Выработан механизм дальнейших совместных действий администрации и предпринимателей по компенсации части расходов на восстановление покрытия. Также будем взыскивать с вандалов за испорченные опоры уличного освещения», — отметил заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Администрация Рыбинска Восстановленный фасад

Планируется восстановить внешний вид всех пострадавших зданий. После получения разрешения от полиции работы также будут проведены на улице Стоялая и в Вознесенском переулке.