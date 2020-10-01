Ярославль, 1 октября, 2020, 09:45 — ИА Регнум. С 1 октября таможенные посты, расположенные в Ярославской области, вошли в состав Владимирской таможни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Владимирской таможни.

Таможня в Ярославле

Как рассказали в ведомстве, присоединение Ярославской таможни к Владимирской проведено в целях повышения эффективности деятельности таможенных органов в Центральном федеральном округе. В состав Владимирской таможни вошло 6 таможенных постов: центр электронного декларирования в Ярославле, посты в Ярославле, Рыбинске, Костроме и Шарье, а также Ново-Ярославский таможенный пост.

«В Ярославле продолжат работу подразделения, связанные с правоохранительной деятельностью, таможенным контролем после выпуска товаров, распоряжением имущества и исполнением постановлений уполномоченных органов. Участникам внешнеэкономической деятельности ярославского и костромского регионов при возникновении вопросов в сфере таможенного дела рекомендуется обращаться во Владимирскую таможню, — отметили в пресс-службе Владимирской таможни.

Всего в единую структуру Владимирской таможни теперь входят 17 таможенных постов, находящихся в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях.