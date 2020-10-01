В школах Югры вместо звонков зазвучат произведения русской классики
Ханты-Мансийск, 1 октября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. В Югре с 1 октября во всех школах вместо традиционных звонков будет звучать классическая музыка. Об этом сообщают «Новости Югры».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Школьный класс
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Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов сообщил, что обычный резкий звонок заменили отрывки из произведений Глинки. Ранее нововведение опробовали в школах Нижневартовска. Идею одобрили и школьники, и родители, и педагогические коллективы.
«Такая замена звонков — это духовное развитие детей, приобщение их к классической музыке», — считает Артур Латыпов.