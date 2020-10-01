Москва, 1 октября, 2020, 09:04 — ИА Регнум. После завершения трудовой деятельности 41% жителей России хотели бы заниматься бизнесом. Таковы итоги опроса, проведённого СберНПФ и порталом Rambler.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Половина из них указали, что собственный бизнес после выхода на пенсию нужен для получения достойного дохода. Ещё 23% ответили, что хотят занять себя, пока хватает сил и времени, а 14% хотели бы передать бизнес детям.

«При этом сейчас подавляющее большинство опрошенных (88%) предпринимателями не являются», — сообщает об исследовании ТАСС.

25% респондентов хотели бы на пенсии открыть мини-отель, 18% — интернет-магазин, 15% — кафе, ресторан или бар. Ещё 11% открыли бы ремонтную мастерскую, 9% — автосервис, 6% — службу доставки, по 4% — салон красоты или фитнес-клуб.

Стартового капитала пока нет у 40% опрошенных, но 20% уже активно его формируют. К пенсии намерены накопить нужную сумму 16% респондентов, тогда как 12% рассчитывают обойтись без накоплений или взять кредит.

При этом каждый третий рассчитывает на пенсии получать за счёт бизнеса 100−200 тыс. рублей в месяц, ещё треть опрошенных надеется на доход от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Зарабатывать от 200 тыс. до 500 тыс. рублей планируют 15% респондентов, более 500 тыс. рублей — 10% респондентов, до 50 тыс. рублей — 17%.

Опрос проводился по всей России в сентябре 2020 года. В нём приняли участие более 2100 человек.