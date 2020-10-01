Москва, 1 октября, 2020, 08:39 — ИА Регнум. В российские школы начала поступать федеральная надбавка для классных руководителей в меньших размерах по сравнению с заявленными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учителя сразу нескольких российских школ.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

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Отмечается, что федеральная надбавка, предназначенная для классных руководителей, пришла учителям в размере 4350 рублей. По словам педагогов, эта сумма получается при условии вычета налоговых 13% из обещанных властями пяти тысяч рублей.

«С экранов телевизоров всё звучит красиво — красивая цифра в пять тысяч рублей для классных руководителей. Однако на деле даже эту цифру не освободили от НДФЛ, и приходит на 650 рублей меньше», — пожаловалась Татьяна Александровна, учительница одной из столичных школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что более 800 тысяч российских классных руководителей получат федеральную надбавку суммой в пять тысяч рублей до Дня учителя.