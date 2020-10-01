Москва, 1 октября, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила в России ограниченную серию кроссоверов Creta и Tucson с приставкой Black&Brown. Фото с новинками размещены на сайте компании.

Hyundai.ru Hyundai Creta и Tucson (Black&Brown)

Автомобили из ограниченной версии имеют кузов чёрного цвета (Phantom Black), а также салон выполненный в коричневых тонах. Кроме того, новинки выделяются оригинальной эмблемой Black&Brown. Тираж новых кроссоверов Creta Black&Brown будет ограничен тремя тысячами экземплярами, а машин Tucson Black&Brown будет изготовлено всего 1,5 тыс. единиц.

«Подвеска легко отрабатывает бездорожье, а мощный двигатель обладает отличной динамикой разгона», — сообщается на сайте компании.

Creta Black&Brown комплектуется: спойлером, камерой заднего вида, встроенными в двери проекционными фонарями с логотипом спецсерии и навигационной системой.

Tucson Black&Brown выделяется: кожаным салоном, светодиодными фарами, парковочными сенсорами и навигационной системой.

Ранее стало известно, что рестайлинговый кроссовер Hyundai Santa Fe появится у российских дилеров в начале 2021 года.

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