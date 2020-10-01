Томск, 1 октября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. В труднодоступных населённых пунктах Томской области с 1 октября стартует Всероссийская перепись населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

James Cridland Народ

Речь идёт о 18 населённых пунктах Александровского, Кривошеинского и Тегульдетского районов, в которых проживают 12 тысяч человек.

По словам замгубернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, готовиться к проведению переписи в регионе начали ещё в 2019 году. Сейчас проводится обучение временных переписчиков, они приступят к работе с 5 октября.

Полученные сведения позволят понять, какие конкретно изменения произошли в жизни региона за десять лет с момента проведения последней переписи, отметил Антонов.

«Получив реальную картину, мы сможем более плодотворно настроить мероприятия государственных программ для достижения национальных целей, поставленных президентом», — подчеркнул он.

Второй этап переписи в труднодоступных населённых пунктах Томской области запланирован на февраль 2021 года. А в апреле 2021 года состоится перепись населения на остальной территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Малкова, Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года.

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