Чебоксары, 1 октября, 2020, 07:04 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий «лопнувшего» год назад «Чувашкредитпромбанка» обнародовал предварительные итоги последнего этапа в процедуре несостоятельности. По данным на 1 сентября 2020 года, у банка числится 960 кредитов с общей суммой требований более 3,92 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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На начало августа 2020 года у банка было 955 кредиторов на сумму 3 922 563 000 рублей против 3 928 846 000 рублей на начало сентября. Претензии нарастили кредиторы, не включённые в реестр.

На первую очередь по-прежнему приходится 340 заявителей с суммой требований 2 574 547 000 рублей. Ещё 611 заявителей с суммой претензий 1 220 918 000 рублей — кредиторы третьей очереди.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 7 ноября 2019 года приказом ЦБ РФ №ОД-2565. На тот момент республиканский банк по размеру активов был на 258-м месте в РФ. Среди причин лишения лицензии регулятор называл «сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты», а также то, что на балансе у банка скопился существенный объем корпоративных кредитов низкого качества.

В феврале 2020 года банк был обанкрочен, и на сегодня идёт его конкурсное производство.

По открытым данным, крупными акционерами АКБ, созданного в 1990 году, были Чувашия в лице минюста региона — 36,29%, АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК) — 46,6%. В последнем конечными бенефициарами являются Игорь Рожков, Артём Коржавин,Александр Калинин и минюст республики. Коржавин и Калинин также имели 5,52% акций АКБ через московское ООО «Ресурсмаркет».