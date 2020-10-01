Красноярск, 1 октября, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Жители Красноярска сегодня, 1 октября, делятся в соцсетях фотографиями выпавшего в городе снега.

Скриншот со страницы паблика «Мкр. Солнечный. Красноярск» в соцсети «ВКонтакте», vk.com Снег в Красноярске

В частности, о накрывшем город снеге сообщают подписчики паблика «Мкр. Солнечный. Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

»Снежное утро в Солнечном», — говорится под одним из постов с фото.

Также, по сообщениям красноярских массмедиа, снег выпал в городах Енисейске, Зеленогорске, Канске и в ряде районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября первый снег выпал на территории скального района красноярского национального парка «Столбы».