Оренбург, 1 октября, 2020, 06:43 — ИА Регнум. В центре Оренбурге, возле медвуза, 30 сентября состоялась церемония открытия мемориала в честь антифашиста Александра Шмореля, причисленного к лику святых в 2012 году. Начавшийся на этой неделе год Германии в России ознаменовался не только открытием мемориала, но и традиционным вручением стипендий имени Шмореля четырем оренбургским студенткам, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Церемония открытия памятника Александру Шморелю

По его словам, для реализации идеи по созданию мемориала, посвященного уроженцу Оренбурга Александру Шморелю, ставшего героем, до 2020 года не хватало именно политического решения. Оно было принято в феврале на совещании у вице-губернатора по социальной политике Татьяны Савиновой. Именно она увидела глубокий воспитательный смысл в предложении ректора медуниверситета Игоря Мирошниченко разместить мемориал в честь Александра Шмореля перед одним из учебных корпусов вуза с обязательной общедоступностью для горожан и гостей Оренбурга.

«Место для создания мемориала в честь студента медицины, выходца из оренбургской врачебной семьи кажется сегодня символичным втройне — перед входом на территорию Оренбургского государственного медицинского университета, в нескольких метрах от кинотеатра «Космос», где ежегодно на протяжении двух десятилетий вручаются стипендии имени Шмореля оренбургским студентам и в сотне метров от памятника татарскому поэту Мусе Джалилю — тоже оренбуржцу, тоже арестованному за антифашистскую деятельность на территории рейха и казненному нацистами таким же чудовищным способом», — сказал Игорь Храмов.

В годы Второй мировой войны уроженец Оренбурга, студент медицины мюнхенского университета Александр Шморель вместе с другом Гансом Шолем создал в сердце Третьего рейха подпольную группу «Белая роза». За сочинение и распространение антигитлеровских листовок Шмореля и его товарищей нацисты казнили в 1943 году.