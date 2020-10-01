Руза, Московская область, 1 октября, 2020, 03:54 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области получил иск в адрес министерства экологии и природопользования Подмосковья. В картотеке суда указано, что с министерства взыскивает свыше 5,2 млрд рублей ООО «Техком». Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к министерству

Исковое заявление от компании, которая работает в сфере производства земляных работ, поступило 24 сентября 2020 года. Сумма претензий, указанная в картотеке суда, составляет 5 235 871 750 рублей. Детали иска пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец работает в своей сфере с марта 2016 года. Уставный капитал — 25 тыс. рублей. Директор и владелец — Сергей Тиньгаев.

При этом данная компания в 2016 году министерством экологии и природопользования Московской области была признана победителем конкурса на разработку и добычу полезных ископаемых — валунно-гравийно-песчаных пород на участке Орешкинского месторождения площадью 83,1 га вблизи деревни Орешки в Рузском районе Московской области. Лицензия выдана на десять лет.

После аукциона компании на выплату разового платежа в размере 318 108 600 рублей была предоставлена рассрочка, что послужило причиной жалобы со сторон другого участника. Антимонопольное ведомство оставило претензии без удовлетворения.