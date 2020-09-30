Лондон, 1 октября, 2020, 00:24 — ИА Регнум. Американские спецслужбы планировали похитить или отравить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, пишет 30 сентября газета The Guardian.

Espen Moe Джулиан Ассанж

О планах Вашингтона в лондонском суде сообщил бывший сотрудник компании UC Global, которая шпионила за Ассанжем и с которой у разведки США были соответствующие договорённости.

«Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа», — сказал сотрудник охранной фирмы.

Он добавил, что руководство UC Global поручило ему установить в посольстве новые камеры, чтобы получать изображение и звук в онлайн-режиме, однако мужчина отказался это сделать. По его утверждению, такое переоснащение было технически невозможно, однако вскоре ему передали подробные инструкции якобы от разведки США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основатель WikiLeaks с 2012 года скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, опасаясь возможной его экстрадиции в США. В апреле 2019 года власти Эквадора лишили его эквадорского гражданства, а Ассанж был арестован британской полицией. Сейчас он находится в лондонской тюрьме.

7 сентября в Центральном уголовном суде Лондона было возобновлено рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа в США.