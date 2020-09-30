Нарьян-Мар, 30 сентября, 2020, 23:12 — ИА Регнум. План по вакцинации жителей Ненецкого автономного округа против гриппа пока не выполнен.

dfuhlert Вакцинация

Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, противогриппозной вакциной на сегодняшний день привились 3,9 тысячи детей и 4,4 тысячи взрослых жителей региона. Всего в регион была доставлена 21 тысяча доз вакцины «Совигрипп», «Ультрикс», «Флю-М». Первым прививку сделал глава региона Юрий Бездудный.

Напомним, в этом году перед регионами стоит задача привить от гриппа 60% населения.