Вашингтон, 30 сентября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Кандидат от демократов Джо Байден, который жалуется на нарушение правил дебатов президентом США Дональдом Трампом, первым перебил своего оппонента, 30 сентября заявил в Twitter автор FOX News, бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флетчер.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Я пересмотрел начало дискуссии. Первый вопрос достался Трампу, он дал непрерывный двухминутный ответ. Затем Байден дал непрерывный двухминутный ответ. Затем вопрос вернулся к Трампу, его ответ был прерван Байденом три раза. Если вам это не понравилось, обвините Байдена в том, что он это начал» , — заявил Флетчер.

Как сообщало ИА REGNUM, после дебатов в Огайо Байден, который выступил неудачно, обвинил Трампа в «нападках» и призвал изменить правила, чтобы «отвечать без помех». Комиссия по президентским дебатам пообещала «изменить формат» следующей встречи.

Трамп, который уже окрестил своего соперника «Сонным Джо», в ответ на заявление комиссии посоветовал «позвать нового ведущего и более умного кандидата от демократов».

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