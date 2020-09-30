Пушкин, Санкт-Петербург, 30 сентября, 2020, 22:15 — ИА Регнум. Юные реставраторы Северной столицы смогут проследить за восстановлением исторического наследия с помощью нового образовательного проекта «Друзья Петербурга», передает корреспондент ИА REGNUM. 30 сентября самые первые участники проекта — шесть студентов колледжей — побывали в реставрационных мастерских Царского Села под присмотром старших коллег, художников-реставраторов Царскосельской янтарной мастерской.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент паркета в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в Царском Селе

Инициативу задумали для возрождения традиций реставрации и международного обмена опытом в области защиты объектов всемирного наследия, ее запустили осенью 2020 года. В этом году будущие архитекторы и реставраторы поучаствуют в конкурсе и получат доступ к практическим мастер-классам и дискуссиям с ведущими специалистами Русского музея, исторической верфи «Полтава», музеев Царского Села и Петергофа. Часть из них уже наблюдает за работами над Лионским залом Екатерининского дворца под Петербургом, а также повторяют за профессионалами.

«Да, это не самые сложные, не самые уникальные архитектурные элементы декора, но в самое ближайшее время мы сможем увидеть работу этих ребят, которые примут участие в восстановлении нашего культурно-исторического наследия», — предрек глава реализующей проект компании «Газпром» Алексей Миллер.

В 2021 году планируется старт международной программы обмена опытом с участием экспертов всемирно известных объектов культурного наследия, находящихся под патронатом партнеров компании в других странах: Франции, Германии, Австрии.

«Для нас очень важно подумать о будущем нашей ленинградской реставрационной школы, которая на самом деле одна из самых прославленных реставрационных школ в мире. Мы думаем о том, чтобы опыт и традиции ленинградской школы реставрации были переданы молодому, подрастающему поколению, чтобы этот опыт был передан завтрашним реставраторам и архитекторам», — добавил Миллер.

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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко тоже подчеркнул важность сохранения и поддержки петербургской реставрационной школы. Он предложил масштабировать такую программу на федеральном уровне, чтобы у молодых архитекторов и реставраторов со всей России была возможность совершенствоваться.

«Сегодня мы увидели, как буквально из руин воссоздаются уникальные интерьеры Екатерининского дворца, являющегося жемчужиной российской и мировой архитектуры», — сказал Чернышенко.