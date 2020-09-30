Чебоксары, 30 сентября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Индивидуальная программа развития Чувашии, которая была разработана в рамках помощи десяти самым отстающим регионам страны, вошла в комплексную программу развития республики на предстоящие пять лет. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев премьеру Михаилу Мишустину нарабочей встрече 30 сентября в Чебоксарах.

Government.ru Михаил Мишустин с главой Чувашии Олегом Николаевым

Индивидуальная программа, утверждённая правительством РФ 3 апреля, состоит из 12 мероприятий по пяти основным направлениям. Эти направления касаются поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, создания условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. И конечно, это поддержка строительства, причём в двух составляющих, отметил Николаев.

«Первая — это поддержка через проектные инфраструктурные решения — через комплексную застройку. И стимулирование строительства через специальные ипотечные программы. По этой программе — индивидуальной программе социально-экономического развития — у нас 2,75 млрд рублей в целом за пять лет предусмотрено на поддержку предпринимательской инициативы в разных формах. На создание зон с особыми экономическими условиями — технопарки и индустриальные парки — мы предусмотрели 1,2 млрд рублей. И на поддержку комплексного подхода в строительстве — 1,5 млрд рублей. Таким образом, на пять лет — 5 млрд рублей», — подчеркнул Николаев, отметив, что в этом году Чувашия получила 1 млрд рублей.

Глава региона выразил признательность за дополнительную поддержку Минпромторгом РФ:

«Это прежде всего 1,17 млрд рублей на приобретение троллейбусов, на обновление парка. Это 100 млн рублей на приобретение санитарных машин. Таким образом, будет приобретено 68 троллейбусов, а санитарных машин — 57».

Он также сообщил, что для поддержки предпринимательства на сегодняшний день выдано кредитов чуть более 300 млн рублей, при этом на рассмотрении находится 145 проектов с общим объёмом финансирования примерно 1,5 млрд рублей. На рассмотрении гарантийного фонда находится 20 проектов на запрашиваемую гарантию чуть более 600 млн рублей и с общим объёмом финансирования примерно 2,6 млрд рублей.

«Учитывая, что проекты прежде всего направлены на производство и организацию новых форм деятельности и на развитие и модернизацию действующих, это, конечно, новые рабочие места, с одной стороны, с другой стороны, мы охватываем достаточно большое количество хозяйствующих субъектов», — отметил глава республики.

Согласно индивидуальной программе развития, запланировано создание восьми технопарков — трёх государственных и пяти частных.

По словам Олега Николаева, Чувашская Республика имеет ещё с начала 2000-х годов большую практику реализации специальных ипотечных программ для поддержки различных категорий граждан, в том числе семей. В настоящее время реализована дополнительная поддержка людей, которые живут и работают в сельской местности, — по программе «Сельская ипотека»: предусмотрено дополнительное снижение процентной ставки с 3 до 0,1% для многодетных семей, живущих на селе.

Всего ипотечные кредиты получили примерно 450 тысяч человек.

«По сельской ипотеке — такой мерой поддержки на сегодняшний день уже воспользовались 30 человек, ещё 42 человека подали заявки», — подчеркнул Николаев.

«Это немного», — заметил Мишустин.

«Немного, но это те люди, которые реально живут или переехали в сельскую местность. Программа только набирает обороты», — ответил Николаев.

Глава Чувашии выразил надежду на сохранение «ипотеки под 6,5% и сельской ипотеки», которые оценили бы не только в республике, но и во всей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РоссииМихаил Мишустинсовершил 30 сентября рабочую поездку в Марий Эл и Чувашию. Это первые два региона, посещаемые премьером, из десятки самых проблемных в стране, для каждого из которых была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020−2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста. Куратором Марий Эл в правительстве России является глава Минстроя Владимир Якушев,Чувашию курирует глава МинпромторгаДенис Мантуров.

В Чувашии Мишустин побывал на «Текстильмаше» и Чебоксарском производственном объединении имени В.И.Чапаева.

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