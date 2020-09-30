Элиста, 30 сентября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия сегодня, 30 сентября, сгорели два заброшенных дома и четыре хозяйственные постройки. Крупный пожар вспыхнул около полудня в селе Плодовитое Малодербетовского района.

Пожар

По предварительной версии, возгорание произошло в результате перехлёста линии электропередачи. К месту происшествия были направлены 13 человек и четыре единицы спецтехники, пишет РИА Калмыкия.

В результате пожара никто не пострадал.