Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В Ростовской области сегодня, 30 сентября, вспыхнуло 128 пожаров. В настоящее время ликвидировано более 90 возгораний, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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В ведомстве уточнили, что на Дону остаются действующими 35 пожаров. Работу пожарных расчётов осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (самый высокий — пятый — класс).