Москва, 30 сентября, 2020, 20:31 — ИА Регнум. Антироссийское заявление германского министра иностранных дел Хайко Мааса на тему «дела Навального» в Москве считают провокационным, сообщили 30 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Комментируя высказывание Мааса на 75-й сессии Ганассамблеи ООН, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Москва восприняла его «как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому отравлению Навального».

Москва считает, что Берлин таким образом пытается «переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других» и прячется «за спину союзников и международных структур».

Российская сторона обращает внимание на то, что это делается одновременно с игнорированием Берлином трёх запросов российской Генпрокуратуры по «делу Навального». По медицинской линии наблюдается аналогичная картина.

«Напоминаем, что на Западе часто утверждается, что с Россией нельзя сейчас иметь дело в прежнем ключе, то есть вести «бизнес как обычно», — отметили в МИД РФ.

Москва указала на то, что если с кем и «невозможно иметь дело», так это с Западом — Германией, а также с её союзниками по НАТО и ЕС. Пока Запад не прекратит подтасовок и провокаций, так и будет.

Напомним, Маас в ООН 29 сентября заявил об «отравлении» Навального:

«Такой случай не может остаться без последствий. Вот почему ЕС оставил за собой право ввести санкции. И мы благодарны нашим партнёрам по всему миру за их однозначную поддержку».